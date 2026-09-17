आधुनिक पुलिसिंग को तकनीक से मिलेगी मजबूती, IIT गांधीनगर और गुजरात ATS ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किया MoU

एमओयू के तहत संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं, विशेष कार्यशालाएं, वेबिनार और छात्रों व कामकाजी पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम होंगे। शोध का फोकस गुजरात एटीएस से जुड़े क्षेत्रों की जरूरतों के अनुरूप रहेगा। इसमें दोनों संस्थानों के शोधकर्ता, विषय विशेषज्ञ और पेशेवर मिलकर काम करेंगे। संस्थान के निदेशक प्रो. रजत मूना ने कहा कि इस साझेदारी का उद्देश्य शोध और तकनीक को प्रयोगशाला से बाहर निकालकर वास्तविक जरूरतों से जोड़ना है। गुजरात एटीएस की व्यावहारिक विशेषज्ञता और संस्थान की शोध एवं अकादमिक क्षमताओं के मेल से समाज से जुड़े वास्तविक मुद्दों पर काम के अवसर बढ़ेंगे।