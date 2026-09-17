भूटान में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ‘आशीर्वाद का दीया’, एस. जयशंकर और किंग जिग्मे ने जलाया दीप

S Jaishankar Bhutan visit: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक के साथ थिम्पू के ऐतिहासिक ताशिछो जोंग में 'आशीर्वाद का दीया' जलाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने का भी जिक्र किया गया। जयशंकर के मुताबिक, कार्यक्रम में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे, विदेश मंत्री डी.एन. धुंग्येल, भूटान में भारत के मित्रों और भारतीय समुदाय के लोग भी मौजूद रहे।जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह दीप प्रधानमंत्री मोदी की 25 सालों की जनसेवा को समर्पित था। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रधानमंत्री की सेवा से दुनिया भर में कई लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है।