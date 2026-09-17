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भूटान में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ‘आशीर्वाद का दीया’, एस. जयशंकर और किंग जिग्मे ने जलाया दीप

Aashirvaad Ka Diya Bhutan: भूटान के ताशिछो जोंग में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और किंग जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक ने 'आशीर्वाद का दीया' जलाया। इस दौरान 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे गए।
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भारत

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Anurag Animesh

Sep 17, 2026

S Jaishankar

भूटान में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 'आशीर्वाद का दीया'(फोटो-X/@DrSJaishankar)

S Jaishankar Bhutan visit: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक के साथ थिम्पू के ऐतिहासिक ताशिछो जोंग में 'आशीर्वाद का दीया' जलाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने का भी जिक्र किया गया। जयशंकर के मुताबिक, कार्यक्रम में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे, विदेश मंत्री डी.एन. धुंग्येल, भूटान में भारत के मित्रों और भारतीय समुदाय के लोग भी मौजूद रहे।जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह दीप प्रधानमंत्री मोदी की 25 सालों की जनसेवा को समर्पित था। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रधानमंत्री की सेवा से दुनिया भर में कई लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है।

भूटान के PM से मिले जयशंकर, 54 EV सौंपे

जयशंकर ने गुरुवार को भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से तोबगे को शुभकामनाएं दीं और भारत की ओर से भूटान की प्रगति और समृद्धि के प्रति प्रतिबद्धता जताई। बैठक के दौरान भारत की ओर से भूटान को 54 'मेड इन इंडिया' इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे गए। जयशंकर ने कहा कि भारत ई-मोबिलिटी और सतत परिवहन की दिशा में भूटान के प्रयासों का समर्थन कर रहा है। दोनों देशों के बीच बातचीत में विकास साझेदारी, ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिविटी, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई।

65 बेड के अस्पताल का भी हुआ उद्घाटन

जयशंकर की भूटान यात्रा के दौरान कई विकास परियोजनाओं से जुड़े कार्यक्रम भी हुए। बुधवार को उन्होंने भूटान के विदेश मंत्री डी.एन. धुंग्येल के साथ मोंगर में 65 बिस्तरों वाले ग्यालत्सुएन जेत्सुन पेमा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। जयशंकर ने कहा कि यह अस्पताल पूर्वी भूटान में बेहतर और विशेषज्ञ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच मजबूत करने में मदद करेगा।

500 किलोवाट की लुनाना जलविद्युत परियोजना की आधारशिला

दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने भूटान के गासा में 500 किलोवाट की लुनाना जलविद्युत परियोजना की आधारशिला भी रखी। यह परियोजना भारत-भूटान के लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग का हिस्सा है। इसके अलावा जयशंकर और धुंग्येल ने समद्रुप जोंगखर में 80 मीटर लंबे जगन्नाथन पुल का उद्घाटन भी किया। यह पुल पूर्वी भूटान में त्राशिगांग और समद्रुप जोंगखर के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए बनाया गया है।

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Updated on:

17 Sept 2026 09:22 pm

Published on:

17 Sept 2026 09:18 pm

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