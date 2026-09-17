Tata Sons की लिस्टिंग पर Tata Trusts का बड़ा बयान, Noel Tata बोले- सिर्फ IPO नहीं, सभी विकल्पों पर हो विचार

Noel Tata ने लिस्टिंग को लेकर अपनी चिंता भी सामने रखी। उनका कहना है कि अगर Tata Sons शेयर बाजार में लिस्ट होती है, तो कंपनी को संस्थागत और विदेशी निवेशकों के प्रति भी जवाबदेह होना पड़ेगा, जिनका स्वाभाविक हित वित्तीय रिटर्न में होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ऐसे निवेशक किसी संकट में फंसी ग्रुप कंपनी को बचाने के लिए पूंजी लगाने या ऐसे नए प्रोजेक्ट में निवेश की अनुमति देंगे, जिसका रिटर्न 15 साल बाद मिलने की संभावना हो। उनके मुताबिक, यह निवेशकों की आलोचना नहीं है, बल्कि उनके दायित्व और Tata Group की मौजूदा संरचना के बीच अंतर को बताता है। Noel Tata ने कहा कि यहां Tata Group की एक विशिष्ट संस्था के रूप में प्रकृति और चरित्र का सवाल जुड़ा है।