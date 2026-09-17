IND vs AFG: भारत का धमाकेदार क्लीन स्वीप, अफगानिस्तान को तीसरे टी-20 में 127 रन से दी करारी शिकस्त

India VS Afghanistan 3rd T20I: भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज का शानदार अंदाज में समापन किया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गुरुवार को खेले गए तीसरे और आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम ने 127 रन से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की सीरीज में अफगानिस्तान का 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया।

यह अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले भारत ने 8 सितंबर 2022 को अफगान टीम को 101 रन से शिकस्त दी थी। हालांकि, टी20 में भारत की सबसे बड़ी जीत न्यूजीलैंड के खिलाफ है, जब 1 फरवरी 2023 को उसने कीवी टीम को 168 रन से शिकस्त दी थी।