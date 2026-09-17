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IND vs AFG: भारत का धमाकेदार क्लीन स्वीप, अफगानिस्तान को तीसरे टी-20 में 127 रन से दी करारी शिकस्त

भारत ने तीसरे और अंतिम टी-20 मुकाबले में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली।
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नई दिल्ली

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Anand Prakash Yadav

Sep 17, 2026

India vs Afghanistan 3rd T20

टीम इंडिया ने तीसरे और अंतिम टी-20 मुकाबले में अफगानिस्तान को 127 रन से हराया, Photo source@IANS

India VS Afghanistan 3rd T20I: भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज का शानदार अंदाज में समापन किया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गुरुवार को खेले गए तीसरे और आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम ने 127 रन से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की सीरीज में अफगानिस्तान का 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया।
यह अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले भारत ने 8 सितंबर 2022 को अफगान टीम को 101 रन से शिकस्त दी थी। हालांकि, टी20 में भारत की सबसे बड़ी जीत न्यूजीलैंड के खिलाफ है, जब 1 फरवरी 2023 को उसने कीवी टीम को 168 रन से शिकस्त दी थी।

अभिषेक ने मचाया धमाल

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर 7 विकेट पर 221 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। दोनों ने पारी की शुरुआत से ही अफगान गेंदबाजों पर दबाव बना दिया और पहले विकेट के लिए 9.5 ओवर में 142 रन जोड़ दिए।

अभिषेक ने महज 34 गेंदों पर 108 रन की तूफानी पारी खेली। उनके बल्ले से 11 छक्के और 9 चौके निकले। उन्होंने केवल 30 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो किसी फुल मेंबर देश के बल्लेबाज का सबसे तेज शतक था।

संजू सैमसन ने भी 35 गेंदों में 50 रन बनाए। उनके आउट होने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने पारी को संभाला और 29 रन की उपयोगी पारी खेलते हुए टीम को 200 रन के पार पहुंचाने में योगदान दिया। अफगानिस्तान के लिए अजमतुल्लाह ओमरजई ने 2 विकेट लिए, जबकि राशिद खान और अब्दुल्ला अहमदजई को 1-1 सफलता मिली।

सिर्फ 94 रन पर सिमटी अफगानिस्तान

भारत से मिले 222 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी और 14.1 ओवर में 94 रन पर ऑलआउट हो गई। इब्राहिम जादरान ने 25 और रहमानुल्लाह गुरबाज ने 15 रन बनाए। दोनों ने पहले विकेट के लिए 3.1 ओवर में 31 रन जोड़े।
हालांकि, यह साझेदारी टूटते ही अफगानिस्तान की पारी बिखर गई। टीम ने 47 रन तक पहुंचते-पहुंचते अपने चार विकेट गंवा दिए। अजमतुल्लाह ओमरजई ने 17 और नूर उल रहमान ने 11 रन बनाकर 5वें विकेट के लिए 23 रन जोड़े, लेकिन इसके बाद भी टीम संभल नहीं सकी।

नितीश रेड्डी ने 12वें ओवर में सिर्फ 1 रन देकर तीन विकेट चटकाए और अफगानिस्तान की पारी को निर्णायक झटका दिया। भारत की ओर से नितीश रेड्डी ने 25 रन देकर 3 विकेट लिए। रवि बिश्नोई ने भी 3 विकेट हासिल किए। अक्षर पटेल ने 3 ओवर में 9 रन देकर 2 विकेट झटके, जबकि जसप्रीत बुमराह और यश ठाकुर को 1-1 विकेट मिला।

टी-20 क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजों का जलवा, विराट कोहली और अभिषेक शर्मा के नाम 10-10 शतक

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India players with most T20 hundreds.

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Updated on:

17 Sept 2026 11:55 pm

Published on:

17 Sept 2026 10:54 pm

Hindi News / National News / IND vs AFG: भारत का धमाकेदार क्लीन स्वीप, अफगानिस्तान को तीसरे टी-20 में 127 रन से दी करारी शिकस्त

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