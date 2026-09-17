पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली में 1.25 लाख दीयों से रोशन हुआ विजय चौक, ‘भारत वन’ में लगाए जाएंगे 10 हजार पौधे

प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर दीपक जलाए गए। (फोटो-IANS)
PM Modi Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर गुरुवार को दिल्ली के विजय चौक पर 1.25 लाख मिट्टी के दीये जलाए गए। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने इस कार्यक्रम को 'सेवा दिवस' के रूप में मनाया। कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय राज्य मंत्री और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल समेत कई नेता और अधिकारी शामिल हुए। इस कार्यक्रम को 'आशीर्वाद का दीया' नाम दिया गया। NDMC के मुताबिक, शाम को विजय चौक से लेकर सेवा तीर्थ तक एक लाख से ज्यादा मिट्टी के दीये जलाए गए। इसमें करीब 5,000 लाभार्थी, NDMC कर्मचारी, छात्र और शिक्षक शामिल हुए। अलग-अलग सरकारी योजनाओं को दर्शाने वाले संदेश और आकृतियां भी दीयों से बनाई गई।
NDMC उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य सेवा, समर्पण, लोगों की भागीदारी और राष्ट्र निर्माण का संदेश देना है। उन्होंने कहा कि 'जन सेवा से देश सेवा' का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन से जुड़ा रहा है। आयुष्मान भारत, सुकन्या समृद्धि योजना और पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं के लाभार्थियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के 140 करोड़ नागरिकों की लगातार सेवा कर रहे हैं। उन्होंने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री के लंबे जीवन, अच्छे स्वास्थ्य और हमेशा ऊर्जावान रहने की शुभकामना दी। NDMC चेयरमैन मनोज कुमार द्विवेदी ने कहा कि 1.25 लाख दीयों का एक साथ जलना सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण की भावना का प्रतीक है।
प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर एक अन्य कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोधी कॉलोनी पार्क में मियावाकी पद्धति से 'भारत वन' की शुरुआत की। उन्होंने NDMC चेयरमैन मनोज कुमार द्विवेदी और उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल के साथ पौधा लगाया। चहल ने बताया कि यहां मियावाकी पद्धति से 10,000 देशी पौधे लगाए जाएंगे।
सीतारमण ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य स्थानीय वातावरण के अनुकूल फल देने वाले और छाया देने वाले पौधों से घना शहरी वन तैयार करना है। NDMC के अनुसार इससे इलाके में हरियाली बढ़ाने, हवा को साफ रखने और पर्यावरण संतुलन मजबूत करने में मदद मिलेगी।
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