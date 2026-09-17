गणेश विसर्जन जुलूस को लेकर अलर्ट मोड पर हैदराबाद पुलिस, 20 हजार जवान होंगे तैनात, RAF ने संभाला मोर्चा

मार्च नांपल्ली प्रदर्शनी मैदान से शुरू होकर पटेल नगर, दारुस्सलाम, चकनवाड़ी, लांबीगली, घोड़े की खबर, झिंसी चौराहा और जुमेरात बाजार टी-जंक्शन से होकर गुजरा। गोशामहल थाना निरीक्षक बी. श्रवण कुमार ने बताया कि फ्लैग मार्च घनी आबादी वाले संवेदनशील इलाकों और विसर्जन जुलूस के प्रमुख मार्गों से निकाला गया। इसका उद्देश्य लोगों को त्योहार के दौरान शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जागरूक करना है। पुलिस ने गणेश पंडालों के आयोजकों और जुलूस में शामिल लोगों से पुलिस की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। निर्धारित मार्ग और समय का पालन करने के साथ यातायात में बाधा नहीं डालने और आम लोगों को परेशानी से बचाने को कहा गया है।