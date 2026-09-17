IndiGo ने बढ़ाए कई घरेलू सर्विस चार्ज, अब बच्चे के टिकट से लेकर एक्स्ट्रा बैगेज तक देना होगा ज्यादा पैसा

इंडिगो ने तीन दिन से ज्यादा और दो साल तक की उम्र वाले बच्चों के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए इन्फेंट फीस बढ़ा दी है। अब यह शुल्क 2,000 रुपये से बढ़कर 3,000 रुपये हो गया है। एयरलाइन के नियमों के मुताबिक, इन्फेंट को अलग सीट नहीं दी जाती। उसे साथ यात्रा कर रहे वयस्क यात्री की गोद में यात्रा करनी होती है। एक वयस्क यात्री के साथ केवल एक इन्फेंट यात्रा कर सकता है। इन्फेंट फीस टिकट बुक करते समय ही देनी होती है। यात्रा के दौरान बच्चे की उम्र साबित करने के लिए वैध डॉक्यूमेंट भी मांगा जा सकता है।