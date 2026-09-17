Tariff On Russian Oil: क्रेमलिन ने ट्रंप को दी चेतावनी, रूसी तेल पर 100% टैरिफ लगा तो यूक्रेन समझौता हो सकता है मुश्किल

US sanctions on Russian oil: अमेरिका की ओर से रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर नए प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद रूस ने चेतावनी दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका के नए प्रतिबंधों का असर यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए चल रही बातचीत पर पड़ेगा और दोनों पक्षों के बीच समझौता करना और मुश्किल हो सकता है। अमेरिका ने रूस के खिलाफ आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए नया विधेयक पास किया है। इसके तहत रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाने की चेतावनी दी गई है। इससे रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिकी दबाव और बढ़ सकता है।