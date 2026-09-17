नाइजीरिया में मेथेनॉल वाली शराब पीने से 48 लोगों की मौत, 100 से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती

मेथेनॉल से शराब जहरीली बनती है। सामान्य शराब में एथेनॉल होता है, जो पीने योग्य है। लेकिन अगर उसमें मेथेनॉल मिल जाए, तो वो जहर बन जाती है। शरीर में पहुंचते ही मेथेनॉल अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। लीवर में एल्कोहॉल डिहाइड्रोजिनेज नाम के एंजाइम इसे पहले फॉर्मल्डिहाइड में बदलता है। फिर यह फॉर्मिक एसिड में बदल जाता है। ये दोनों पदार्थ बहुत जहरीले होते हैं। फॉर्मिक एसिड शरीर में एसिडोसिस पैदा करता है, जिससे खून का pH गिर जाता है। इससे आंखों की ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचता है, जिससे अस्थायी या स्थायी अंधेपन की भी समस्या हो सकती है। इसके अलावा सिरदर्द, उल्टी, सांस लेने में तकलीफ, दौरे पड़ना, कोमा और मौत होने तक का खतरा रहता है। मेथेनॉल की थोड़ी मात्रा भी जानलेवा साबित हो सकती है। यही कारण है कि मिलावटी शराब में मेथेनॉल मिलने से बड़े पैमाने पर जहरीली शराब से मौतों के मामले सामने आते हैं। इसकी कीमत भी बेहद कम होती है जिसकी वजह से लोग मिलावटी शराब में इसका इस्तेमाल करते हैं।