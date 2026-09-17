‘पाकिस्तान-कतर-ओमान वो गारंटी नहीं दे सकते, जो हम अमेरिका से चाहते हैं’, ईरान ने इशारों में मध्यस्थ देशों को दिया संदेश

पूर्व राजनयिक ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने ट्वीट्स और सार्वजनिक बयानों से एक झूठा माहौल बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरानी अधिकारी फोन कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और बैठक की भीख मांग रहे हैं। हालांकि, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि इस अमेरिकी नैरेटिव पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है और न ही मामले इस दिशा में आगे बढ़े हैं।