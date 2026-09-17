अब क्या करने वाला है इजरायल? अमेरिका देने जा रहा है विनाशकारी 60 हजार बम, जानें खासियत

इन हथियारों की संभावित डिलीवरी से इजरायल के पास भारी हवाई हमलों के लिए अतिरिक्त क्षमता आएगी। लेकिन इनका इस्तेमाल कहां होगा, यह अभी साफ नहीं है। हालांकि इस डील से अमेरिकी पार्लियामेंट में भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के शीर्ष डेमोक्रेट ग्रेगरी मीक्स ने नागरिक सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कानून को लेकर चिंता जताई है। इसलिए फिलहाल सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यह नहीं है कि इजरायल को कितने बम मिलेंगे। सवाल यह भी है कि इन भारी हथियारों का इस्तेमाल किन लक्ष्यों और किन इलाकों में किया जाएगा।