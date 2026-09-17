‘आतंकियों को पनाह देने वाला माहौल खत्म करना जरूरी’, UN में भारत ने अफगानिस्तान का मुद्दा उठाया

हरीश ने 9/11 हमलों की साजिश से जुड़े अल-कायदा के नेताओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने ओसामा बिन लादेन का उदाहरण देते हुए कहा कि वह लंबे समय तक छिपा रहा, लेकिन आखिरकार उसे खोजकर मार गिराया गया। उन्होंने ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर का जिक्र किया, जिसके तहत अमेरिकी अभियान में पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन मारा गया था। हरीश ने 9/11 की साजिश से जुड़े खालिद शेख मोहम्मद, हाइजैकर सेल के समन्वयक रम्जी बिन अल-शिभ और अल-कायदा के वरिष्ठ सदस्य वलीद बिन अताश का भी उल्लेख किया।