जनरल के आवास की तस्वीर भेजी, 9 गाड़ियों में आग भी लगाई, ईरान के लिए जासूसी करने वाले को इजराइल ने दी कठोर सजा

जांच में पता चला कि आरोपी ने इजरायल की 'ब्लू एंड व्हाइट पार्टी' के प्रमुख और पूर्व जनरल बेनी गैंट्ज के रहने वाले इलाके की तस्वीरें खींचकर टेलीग्राम के जरिए ईरान भेजी थी। इसके अलावा, उस पर नौ वाहनों को आग लगाने और दीवारों पर ग्रैफिटी लिखने का भी आरोप साबित हुआ है। जांच में यह भी सामने आया कि उसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को जोड़कर और हिंसक घटनाओं को अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।