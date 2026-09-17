17 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

जनरल के आवास की तस्वीर भेजी, 9 गाड़ियों में आग भी लगाई, ईरान के लिए जासूसी करने वाले को इजराइल ने दी कठोर सजा

Israeli Spy: ईरान के लिए जासूसी और तोड़फोड़ करने वाले इजराइली नागरिक अलेक्जेंडर ग्रानोव्स्की को अदालत ने 13.5 साल जेल की सजा सुनाई। जानिए क्या हैं पूरा मामला...
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Sep 17, 2026

Israel Court Verdict, Iran Spy Israel

ईरान के लिए जासूसी करने वाले अलेक्जेंडर ग्रानोव्स्की को इजराइल ने दी कठोर सजा (फोटो सोर्स-@MOSSADil)

Israel Iran Spying Case: इजराइल की एक अदालत ने ईरान के लिए जासूसी करने, आगजनी और तोड़फोड़ की गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप में एक नागरिक को 13.5 साल जेल की कठोर सजा सुनाई है। आरोपी अलेक्जेंडर ग्रानोव्स्की को 2024 में गिरफ्तार किया गया था। इजरायली मीडिया के अनुसार, उसने ईरानी एजेंट के संपर्क में रहकर कई सुरक्षा संबंधी गतिविधियों को अंजाम दिया।

डिजिटल करेंसी के बदले की जासूसी

इजराइली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सजा पाने वाले व्यक्ति का नाम अलेक्जेंडर ग्रानोव्स्की (उम्र लगभग 30 साल) है, जिसे 2024 में गिरफ्तार किया गया था। जांच में सामने आया कि वह एक ईरानी एजेंट के संपर्क में था। इस काम के बदले आरोपी को हजारों डॉलर का भुगतान डिजिटल माध्यम से किया जा रहा था। आरोपी लगातार मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के जरिए ईरानी हैंडलर से जुड़ा हुआ था।

पूर्व सैन्य प्रमुख बेनी गैंट्ज की जासूसी

जांच में पता चला कि आरोपी ने इजरायल की 'ब्लू एंड व्हाइट पार्टी' के प्रमुख और पूर्व जनरल बेनी गैंट्ज के रहने वाले इलाके की तस्वीरें खींचकर टेलीग्राम के जरिए ईरान भेजी थी। इसके अलावा, उस पर नौ वाहनों को आग लगाने और दीवारों पर ग्रैफिटी लिखने का भी आरोप साबित हुआ है। जांच में यह भी सामने आया कि उसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को जोड़कर और हिंसक घटनाओं को अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

कड़ी सजा से दिया साफ संदेश

अदालत ने कहा कि इस सजा के जरिए उन लोगों को साफ संदेश दिया गया है, जो पैसे के बदले किसी दुश्मन देश या शत्रु पक्ष के लिए काम करने के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोगों को आगे लंबी और बेहद कड़ी जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है।

ईरान के लिए काम करने वालों पर कार्रवाई

इजरायल ने पिछले दो साल में दर्जनों लोगों को ईरान के लिए पैसे लेकर काम करने के शक में गिरफ्तार किया है। आमतौर पर ऐसे लोग सोशल मीडिया के जरिए ईरानी एजेंटों के संपर्क में आते हैं। इनमें मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम का इस्तेमाल खास तौर पर किया जाता है।

एक और ईरानी जासूसी मामले में चार दोषी

एक अलग मामले में जेरूसलम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पूर्वी जेरूसलम के चार फिलिस्तीनियों को दोषी ठहराया है। चारों ने एक अन्य ईरानी जासूसी साजिश में शामिल होने की बात स्वीकार की थी। यह मामला भी 2024 के अंत का है और इसमें पैसे के बदले जासूसी गतिविधियों में शामिल होने की बात सामने आई थी। हालांकि, इन चारों को क्या सजा दी जाएगी, इसका फैसला बाद में होगा।

अरब सागर में बढ़ा समुद्री तनाव, भारतीय युद्धपोत से टकराया पाकिस्तानी जहाज, भारत ने पाक राजनयिक को किया तलब

ये भी पढ़ें
Ministry of External Affairs, Pakistani Charge d Affaires Summoned

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Sept 2026 08:46 am

Published on:

17 Sept 2026 08:43 am

Hindi News / World / जनरल के आवास की तस्वीर भेजी, 9 गाड़ियों में आग भी लगाई, ईरान के लिए जासूसी करने वाले को इजराइल ने दी कठोर सजा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान को बड़ा झटका, मक्का पर हमले की कोशिश के बाद सऊदी अरब ने ओमान से मिलाया हाथ तो गिर गया तेल का रेट

Iran President India Visit news
विदेश

‘आतंकियों को पनाह देने वाला माहौल खत्म करना जरूरी’, UN में भारत ने अफगानिस्तान का मुद्दा उठाया

India UN Afghanistan, Afghanistan Returnees,
विदेश

अमेरिका ने दूसरी बार रिजेक्ट किया फिलिस्तीनी राष्ट्रपति का वीजा, इस साल भी यूएन महासभा में शामिल नहीं हो पाएंगे महमूद अब्बास

mahmud abbas
विदेश

100 Percent Tariff on India: डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में भारत पर 100% टैरिफ लगाने का अधिकार, रूस के तेल पर अमेरिकी संसद का बड़ा फैसला

Trump Russia Sanctions
विदेश

‘होर्मुज में सेना भेजने पर कोई फैसला नहीं’, अमेरिकी दौरे से पहले बोले दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून

South Korea Hormuz, Cho Hyun,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.