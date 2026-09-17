17 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

ईरान को बड़ा झटका, मक्का पर हमले की कोशिश के बाद सऊदी अरब ने ओमान से मिलाया हाथ तो गिर गया तेल का रेट

Iran War Latest Update: ईरान को बड़ा झटका लगा है। मक्का पर हमले की कोशिश के बाद सऊदी अरब ने ओमान से हाथ मिला लिया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Sep 17, 2026

Iran President India Visit news

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन। (फोटो-ANI)

Saudi Arabia Oman Deal: तेल बाजार में गुरुवार सुबह से ही हलचल मची हुई है। कच्चे तेल के भाव तेजी से नीचे आ गए हैं। ब्रेंट क्रूड 1.24 डॉलर यानी 1.2 प्रतिशत गिरकर 104.59 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है।

अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी डब्ल्यूटीआई भी 1.14 डॉलर यानी 1.1 प्रतिशत कम होकर 101.29 डॉलर पर पहुंच गया है। बुधवार को दोनों में करीब तीन डॉलर की गिरावट पहले ही हो चुकी थी।

ईरान-ओमान दोनों का हॉर्मुज पर दावा

बता दें कि सऊदी अरब में मक्का पर हमले की कोशिश के बाद मिडिल ईस्ट में सप्लाई को लेकर जो डर फैला था, वह अब कम होता दिख रहा है। सऊदी अरब ने अब ओमान के साथ डील कर ली है।

नया समझौता एक तरह से ईरान के लिए बड़ा झटका है। दरअसल, ईरान और ओमान दोनों का हॉर्मुज स्ट्रेट पर दावा है। ईरान काफी समय से ओमान के साथ डील करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी वजह से अब तक बात नहीं बन पाई।

ओमान के रास्ते तेल भेजेगा सऊदी अरब

अब सऊदी अरब ने नए समझौते के बाद ओमान के रास्ते अतिरिक्त कच्चा तेल भेजने की पेशकश की है। इस खबर ने बाजार को राहत दी है। लोग सोच रहे थे कि क्षेत्र में तनाव बढ़ने से तेल की सप्लाई रुक सकती है। लेकिन अब अतिरिक्त कार्गो की बात सामने आने से कीमतों पर दबाव बन गया है।

मक्का पर बुधवार को ड्रोन से हमले की कोशिश हुई। हालांकि, सऊदी अरब ने हवा में ही उस ड्रोन का मार गिराया। उसका दावा था कि ईरान समर्थित हूतियों ने यह ड्रोन मक्का में भेजा है। बता दें कि ईरान पहले भी सऊदी अरब पर हमले कर चुका है। इस लिहाज से भी ओमान-सऊदी अरब की डील ईरान के लिए बड़ा झटका है।

दुनिया का बड़ा तेल उत्पादक है सऊदी अरब

सऊदी अरब दुनिया का बड़ा तेल उत्पादक देश है। वह अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाकर या अतिरिक्त माल भेजकर बाजार को संतुलित रखने की कोशिश करता रहता है।

ओमान के रास्ते कार्गो भेजने का मतलब है कि सप्लाई चेन में कोई बड़ी रुकावट नहीं आएगी। इससे ट्रेडर्स और निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। हालांकि, अभी भी कई अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। लेकिन फिलहाल अतिरिक्त तेल की पेशकश ने डर को काफी हद तक कम कर दिया है।

ईरान युद्ध पर अमेरिका में फिर सियासी घमासान, प्रतिनिधि सभा ने पास किया वार पावर्स प्रस्ताव

ये भी पढ़ें
War Powers Resolution

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Updated on:

17 Sept 2026 08:52 am

Published on:

17 Sept 2026 08:52 am

Hindi News / World / ईरान को बड़ा झटका, मक्का पर हमले की कोशिश के बाद सऊदी अरब ने ओमान से मिलाया हाथ तो गिर गया तेल का रेट

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

जनरल के आवास की तस्वीर भेजी, 9 गाड़ियों में आग भी लगाई, ईरान के लिए जासूसी करने वाले को इजराइल ने दी कठोर सजा

Israel Court Verdict, Iran Spy Israel
विदेश

‘आतंकियों को पनाह देने वाला माहौल खत्म करना जरूरी’, UN में भारत ने अफगानिस्तान का मुद्दा उठाया

India UN Afghanistan, Afghanistan Returnees,
विदेश

अमेरिका ने दूसरी बार रिजेक्ट किया फिलिस्तीनी राष्ट्रपति का वीजा, इस साल भी यूएन महासभा में शामिल नहीं हो पाएंगे महमूद अब्बास

mahmud abbas
विदेश

100 Percent Tariff on India: डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में भारत पर 100% टैरिफ लगाने का अधिकार, रूस के तेल पर अमेरिकी संसद का बड़ा फैसला

Trump Russia Sanctions
विदेश

‘होर्मुज में सेना भेजने पर कोई फैसला नहीं’, अमेरिकी दौरे से पहले बोले दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून

South Korea Hormuz, Cho Hyun,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.