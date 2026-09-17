ईरान को बड़ा झटका, मक्का पर हमले की कोशिश के बाद सऊदी अरब ने ओमान से मिलाया हाथ तो गिर गया तेल का रेट

मक्का पर बुधवार को ड्रोन से हमले की कोशिश हुई। हालांकि, सऊदी अरब ने हवा में ही उस ड्रोन का मार गिराया। उसका दावा था कि ईरान समर्थित हूतियों ने यह ड्रोन मक्का में भेजा है। बता दें कि ईरान पहले भी सऊदी अरब पर हमले कर चुका है। इस लिहाज से भी ओमान-सऊदी अरब की डील ईरान के लिए बड़ा झटका है।