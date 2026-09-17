ईरान युद्ध पर अमेरिका में फिर सियासी घमासान, प्रतिनिधि सभा ने पास किया वार पावर्स प्रस्ताव

पश्चिम एशिया में गहराते संकट के बीच चीन ने बातचीत के जरिए हल निकालने की अपील की है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि अमरीका और ईरान दोनों को समझदारी और संयम से काम लेना चाहिए, क्योंकि वाशिंगटन और तेहरान के बीच जारी टकराव किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची चीन के दौरे पर गए हैं, जिसे तनाव कम करने की कूटनीतिक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।