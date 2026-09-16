हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब में अरामको के ठिकानों और सैन्य एयरबेस पर किए हमले

मक्का से बाब अल-मन्देब स्ट्रेट तक हूती विद्रोहियों ने सऊदी की चिंता बढ़ा दी है। सऊदी अरब ने दावा किया है कि हूतियों ने मक्का पर भी ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, जिसे सऊदी के एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया। हालांकि इसके कुछ देर बाद ही हूतियों ने सऊदी एयरफोर्स के F-15 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया। हालांकि हूती प्रवक्ता हेज़म अल-असद ने इस दावे को खारिज करते हुए बयान दिया कि मक्का को निशाना बनाने का दावा एक घिसा-पिटा झूठ हैं, जिसका इस्तेमाल पहले भी किया जा चुका है और अब इनसे कोई मूर्ख नहीं बनता। बाब अल-मन्देब स्ट्रेट पर भी हूती लगातार हमले कर रहे हैं। इस वजह से सऊदी की परेशानी बढ़ गई है।