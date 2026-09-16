मक्का की रेड लाइन से बाब अल-मन्देब तक…ईरान-अमेरिका युद्ध बन रहा सऊदी क्राउन प्रिंस की परेशानी की वजह

मक्का इस्लाम का सबसे पवित्र शहर है, जहाँ काबा स्थित है और दुनियाभर के मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं। सऊदी राजशाही की वैधता इन पवित्र स्थलों की सुरक्षा पर निर्भर है। मक्का पर किसी भी हमले से मुस्लिम समुदाय में आक्रोश फैल सकता है और राजनयिक दबाव बढ़ सकता है, जो सऊदी के लिए चिंता का विषय है। मक्का या उसके आस-पास हमला होने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं जिन्हें सैन्य और आर्थिक हिसाब-किताब से आसानी से नहीं संभाला जा सकेगा। सऊदी के लिए यह एक बहुत मुश्किल परीक्षा है। उसे यह साबित करना होगा कि वो इन पवित्र स्थलों की सुरक्षा कर सकता है।



साथ ही उसे ऐसी स्थिति से भी बचना होगा जिससे खतरा और बढ़ सकता है। गलती से हुआ हमला भी मुस्लिमों में बदले की भावना और गुस्सा भड़का सकता है। इससे कूटनीतिक मामले भी और गंभीर हो सकते हैं। जो सरकारें अब तक इस जंग से दूर रही हैं, उन पर पवित्र स्थलों की सुरक्षा में मदद करने का दबाव बन सकता है।