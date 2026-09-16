इज़रायल ने गाज़ा में आवासीय इमारत को बनाया निशाना, बच्चों समेत कई लोगों की बिछ गई लाशें

इज़रायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता या आतंकी संगठन सरेंडर नहीं कर देता, तब तक गाज़ा पर इज़रायली सेना के हमले जारी रहेंगे। नेतन्याहू का मानना है कि हमास की सैन्य क्षमता को खत्म किए बिना इज़रायल की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती। हमास के पास कई रॉकेट्स, भूमिगत सुरंगें (टनल नेटवर्क), हथियार भंडार और प्रशिक्षित आतंकी हैं, जिन्हें इज़रायल पूरी तरह खत्म करना चाहता है। अभी तक की सैन्य कार्रवाई में इज़रायल ने हमास की सैन्य क्षमता को काफी हद तक खत्म कर दिया है, लेकिन इसका पूरी तरह अंत नहीं हुआ है और इसी वजह से इज़रायल की सैन्य कार्रवाई जारी है।