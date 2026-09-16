लाइव कवरेज के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश: कौन थीं एरियल रिपोर्टर एलियाना मोरेनो, जिनकी हादसे में गई जान

मोरेनो ने अपने करियर की शुरुआत स्थानीय मीडिया संस्थानों में रिपोर्टिंग और एंकरिंग से की। वह अंग्रेजी के साथ स्पेनिश भाषा में भी रिपोर्टिंग करती थीं। सितंबर 2010 में 'एंजेल सिटी एयर' की टीम से जुड़ने के बाद उन्होंने हवाई फोटोग्राफी और रिपोर्टिंग को अपने करियर का अहम हिस्सा बनाया। उनके प्रोफाइल में उन्हें कैमरा वुमन, एंकर, प्रोड्यूसर और प्रवक्ता के तौर पर काम करने का अनुभव रखने वाली पत्रकार बताया गया है। एलियाना मोरेनो हेलिकॉप्टर से जंगल की आग और दूसरी आपात घटनाओं की लाइव कवरेज करती थीं।