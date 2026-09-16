Makkah Defence Pact: मक्का डिफेंस पैक्ट की पहली बड़ी परीक्षा! ड्रोन अलर्ट के बाद क्यों चर्चा में आया पाकिस्तान-तुर्की का वादा?

Makkah Drone Attack: मक्का की ओर बढ़ रहे ड्रोन को सऊदी एयर डिफेंस ने प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में दाखिल होने से पहले ही रोक दिया, लेकिन इस घटना ने एक महीने पुराने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट को लेकर नई बहस छेड़ दी है। समझौते में तीनों देशों ने कहा था कि किसी एक पर सशस्त्र हमला सभी पर हमला माना जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान और तुर्की की तत्काल सैन्य प्रतिक्रिया के बजाय कूटनीतिक बयान सामने आने से इस समझौते की वास्तविक कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।