16 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

Saudi F-15 Shot Down: यमन के आसमान में नई जंग! हूती का सऊदी F-15 गिराने का दावा, मारिब में टकराव ने बढ़ाई हलचल

Saudi Arabia Yemen Conflict: मारिब के आसमान में आखिर क्या हुआ और हूती के इस दावे के क्या मायने हैं? F-15 को निशाना बनाने के दावे के बीच दूसरे लड़ाकू विमानों के आमने-सामने आने की बात ने संघर्ष के नए चरण की ओर ध्यान खींचा है
2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Sep 16, 2026

Saudi F-15 Shot Down

Saudi F-15 Shot Down

Houthis Saudi F-15 Shot Down: यमन में सऊदी अरब और हूती लड़ाकों के बीच तेज होती सैन्य भिड़ंत अब हवाई मोर्चे पर और गंभीर होती दिख रही है। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने दावा किया है कि मारिब प्रांत में सऊदी अरब का F-15 लड़ाकू विमान स्थानीय रूप से तैयार सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से गिराया गया। हालांकि इस दावे की सऊदी अधिकारियों ने तत्काल पुष्टि नहीं की है, इसलिए विमान गिराए जाने की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है।

यमन में जारी संघर्ष के बीच हूती समूह ने एक ऐसा दावा किया है, जो सही साबित होने पर मौजूदा सैन्य टकराव में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा सकता है। Mehr News Agency की रिपोर्ट के मुताबिक, हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने बुधवार को दावा किया कि यमन के उत्तर-पूर्वी मारिब गवर्नरेट में सऊदी अरब के एक F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया गया।

Saudi F-15 Shot Down: स्थानीय मिसाइल से F-15 पर हमले का दावा

Mehr News Agency के अनुसार, सरी का कहना है कि विमान को यमन में स्थानीय स्तर पर तैयार सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से निशाना बनाया गया। हूती पक्ष का दावा है कि उस समय F-15 सऊदी समर्थित बलों को हवाई सहायता देने वाले अभियान में शामिल था। हालांकि सऊदी अरब की ओर से विमान खोने या किसी पायलट के बारे में तत्काल आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। इसलिए हूती का दावा फिलहाल स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं माना जा सकता।

दूसरे F-15 और Typhoon से भी सामना

हूती प्रवक्ता ने यह भी कहा कि उनके बलों ने मारिब के हवाई क्षेत्र में एक अन्य F-15 और Typhoon लड़ाकू विमान का भी सामना किया। उनके मुताबिक ये विमान कथित रूप से गिराए गए जेट के मलबे की तलाश कर रहे थे, लेकिन जवाबी कार्रवाई के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। सरी ने कहा कि हूती बल यमन के हवाई क्षेत्र की रक्षा जारी रखेंगे।

पहले से भड़का हुआ है सैन्य मोर्चा

यह दावा ऐसे समय आया है जब यमन और सऊदी अरब से जुड़े मोर्चों पर हमले तेजी से बढ़े हैं। 15 सितंबर को Anadolu Agency ने हूती प्रवक्ता के हवाले से बताया था कि सऊदी लड़ाकू विमानों ने 24 घंटे में यमन के कई प्रांतों में 54 हवाई हमले किए। उस रिपोर्ट में भी F-15 और Typhoon विमानों के इस्तेमाल का दावा किया गया था और सऊदी अधिकारियों की तत्काल प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं थी।

इससे पहले हूती समूह सऊदी अरब के भीतर सैन्य और ऊर्जा प्रतिष्ठानों को मिसाइल तथा ड्रोन से निशाना बनाने के दावे भी कर चुका है। 8 सितंबर को Anadolu Agency ने याह्या सरी के हवाले से अबहा, नजरान, जिजान और खामिस मुशैत एयर बेस से जुड़े ठिकानों पर हमलों का दावा रिपोर्ट किया था।

क्यों अहम है मारिब?

मारिब लंबे समय से यमन के संघर्ष का अहम केंद्र रहा है। यहां सैन्य नियंत्रण के साथ ऊर्जा संसाधनों और रणनीतिक मार्गों का सवाल भी जुड़ा है। ताजा घटनाक्रम इसलिए अधिक संवेदनशील है क्योंकि हाल के दिनों में लड़ाई लाल सागर और बाब अल-मंदेब जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के आसपास भी तेज हुई है। बढ़ती हिंसा के कारण बड़ी संख्या में नागरिकों को विस्थापित होना पड़ा है, जिससे यमन का मानवीय संकट और गहरा रहा है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Sept 2026 11:44 am

Published on:

16 Sept 2026 11:44 am

Hindi News / World / Saudi F-15 Shot Down: यमन के आसमान में नई जंग! हूती का सऊदी F-15 गिराने का दावा, मारिब में टकराव ने बढ़ाई हलचल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Makkah Defense Pact: मक्का डिफेंस पैक्ट की पहली बड़ी परीक्षा! ड्रोन अलर्ट के बाद क्यों चर्चा में आया पाकिस्तान-तुर्की का वादा?

Makkah Defense Pact
विदेश

चीन ने एक और कमाल कर दिखाया, बना दिया दुनिया का सबसे छोटा सीटी स्कैनर, वजन सिर्फ 6 किलो

China News
विदेश

विरोधियों को खत्म कराने के लिए अमेरिका में लोगों की भर्ती, रूस की बड़ी साजिश सामने आई, ट्रंप प्रशासन को कैसे लगी भनक?

vladimir putin
विदेश

Helicopter Crash: लॉस एंजिलिस में दोहरे हादसे से हड़कंप: बस भिड़ंत के बाद रिपोर्टिंग कर रहा हेलिकॉप्टर क्रैश, 3 की मौत

Los Angeles Helicopter Crash
विदेश

सऊदी-यमन संघर्ष के बीच अमेरिका का अलर्ट, नागरिकों से कहा- यात्रा पर पुनर्विचार करें

Donald Trump says Strait of Hormuz as American territory.
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.