Saudi F-15 Shot Down: यमन के आसमान में नई जंग! हूती का सऊदी F-15 गिराने का दावा, मारिब में टकराव ने बढ़ाई हलचल

Mehr News Agency के अनुसार, सरी का कहना है कि विमान को यमन में स्थानीय स्तर पर तैयार सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से निशाना बनाया गया। हूती पक्ष का दावा है कि उस समय F-15 सऊदी समर्थित बलों को हवाई सहायता देने वाले अभियान में शामिल था। हालांकि सऊदी अरब की ओर से विमान खोने या किसी पायलट के बारे में तत्काल आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। इसलिए हूती का दावा फिलहाल स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं माना जा सकता।