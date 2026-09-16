Saudi F-15 Shot Down: यमन के आसमान में नई जंग! हूती का सऊदी F-15 गिराने का दावा, मारिब में टकराव ने बढ़ाई हलचल

Saudi F-15 Shot Down
Houthis Saudi F-15 Shot Down: यमन में सऊदी अरब और हूती लड़ाकों के बीच तेज होती सैन्य भिड़ंत अब हवाई मोर्चे पर और गंभीर होती दिख रही है। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने दावा किया है कि मारिब प्रांत में सऊदी अरब का F-15 लड़ाकू विमान स्थानीय रूप से तैयार सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से गिराया गया। हालांकि इस दावे की सऊदी अधिकारियों ने तत्काल पुष्टि नहीं की है, इसलिए विमान गिराए जाने की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है।
यमन में जारी संघर्ष के बीच हूती समूह ने एक ऐसा दावा किया है, जो सही साबित होने पर मौजूदा सैन्य टकराव में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा सकता है। Mehr News Agency की रिपोर्ट के मुताबिक, हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने बुधवार को दावा किया कि यमन के उत्तर-पूर्वी मारिब गवर्नरेट में सऊदी अरब के एक F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया गया।
Mehr News Agency के अनुसार, सरी का कहना है कि विमान को यमन में स्थानीय स्तर पर तैयार सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से निशाना बनाया गया। हूती पक्ष का दावा है कि उस समय F-15 सऊदी समर्थित बलों को हवाई सहायता देने वाले अभियान में शामिल था। हालांकि सऊदी अरब की ओर से विमान खोने या किसी पायलट के बारे में तत्काल आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। इसलिए हूती का दावा फिलहाल स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं माना जा सकता।
हूती प्रवक्ता ने यह भी कहा कि उनके बलों ने मारिब के हवाई क्षेत्र में एक अन्य F-15 और Typhoon लड़ाकू विमान का भी सामना किया। उनके मुताबिक ये विमान कथित रूप से गिराए गए जेट के मलबे की तलाश कर रहे थे, लेकिन जवाबी कार्रवाई के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। सरी ने कहा कि हूती बल यमन के हवाई क्षेत्र की रक्षा जारी रखेंगे।
यह दावा ऐसे समय आया है जब यमन और सऊदी अरब से जुड़े मोर्चों पर हमले तेजी से बढ़े हैं। 15 सितंबर को Anadolu Agency ने हूती प्रवक्ता के हवाले से बताया था कि सऊदी लड़ाकू विमानों ने 24 घंटे में यमन के कई प्रांतों में 54 हवाई हमले किए। उस रिपोर्ट में भी F-15 और Typhoon विमानों के इस्तेमाल का दावा किया गया था और सऊदी अधिकारियों की तत्काल प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं थी।
इससे पहले हूती समूह सऊदी अरब के भीतर सैन्य और ऊर्जा प्रतिष्ठानों को मिसाइल तथा ड्रोन से निशाना बनाने के दावे भी कर चुका है। 8 सितंबर को Anadolu Agency ने याह्या सरी के हवाले से अबहा, नजरान, जिजान और खामिस मुशैत एयर बेस से जुड़े ठिकानों पर हमलों का दावा रिपोर्ट किया था।
मारिब लंबे समय से यमन के संघर्ष का अहम केंद्र रहा है। यहां सैन्य नियंत्रण के साथ ऊर्जा संसाधनों और रणनीतिक मार्गों का सवाल भी जुड़ा है। ताजा घटनाक्रम इसलिए अधिक संवेदनशील है क्योंकि हाल के दिनों में लड़ाई लाल सागर और बाब अल-मंदेब जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के आसपास भी तेज हुई है। बढ़ती हिंसा के कारण बड़ी संख्या में नागरिकों को विस्थापित होना पड़ा है, जिससे यमन का मानवीय संकट और गहरा रहा है।
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