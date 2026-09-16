अब मक्का पर हमले की कोशिश, सऊदी अरब ने हवा में ही मार गिराया हूती ड्रोन, कहा- ये रेड लाइन है

बता दें कि छह महीने से चल रहे अमेरिकी-ईरान युद्ध की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज आना-जाना लगभग बंद हो गया है। हूतियों ने यमन के लाल सागर तट के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है, जहां से बाब अल-मंदब स्ट्रेट गुजरता है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट्स में से एक है। इससे सऊदी अरब के तेल निर्यात पर खतरा बढ़ गया है।