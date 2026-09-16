16 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

Pete Hegseth Impeachment: ईरान युद्ध पर ट्रंप प्रशासन में दरार! रिपब्लिकन सांसद ने रक्षा मंत्री हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग की ठानी

US House impeachment vote: ईरान युद्ध को लेकर अमेरिकी संसद में नया टकराव खड़ा हो गया है। रिपब्लिकन खेमे से उठी यह चुनौती रक्षा मंत्रालय और ट्रंप प्रशासन के लिए भी अहम परीक्षा बन सकती है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Sep 16, 2026

Pete Hegseth impeachment

Pete Hegseth impeachment: हेगसेथ के खिलाफ अपनी ही पार्टी के सांसद ने खोला मोर्चा (फोटो सोर्स:@Department of War)

Thomas Massie US Congress: अमेरिका की ईरान नीति अब सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसकी गूंज संसद के भीतर भी तेज हो गई है। रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध नीति पर अपनी ही पार्टी के भीतर असहमति को सामने ला दिया है। मैसी का आरोप है कि ईरान में जारी सैन्य अभियान के लिए कांग्रेस की मंजूरी नहीं ली गई। अब प्रतिनिधि सभा में संभावित मतदान पर सबकी नजर है।

Pete Hegseth impeachmen: वॉशिंगटन में महाभियोग की गूंज, निशाने पर हेगसेथ

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है। मैसी ने 15 सितंबर को सदन के पटल पर प्रस्ताव के आरोप पढ़े और इसे विशेष प्रक्रिया के तहत रखा, जिससे सदन में इस मुद्दे पर मतदान का रास्ता खुल सकता है।

मैसी का मुख्य आरोप ईरान में जारी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर है। उनका कहना है कि हेगसेथ ने कांग्रेस की औपचारिक मंजूरी के बिना लंबे समय तक सैन्य अभियान जारी रखा और 1973 के War Powers Resolution से जुड़े प्रावधानों की अनदेखी की। उनके प्रस्ताव में युद्ध के अलावा सैन्य अभियानों में नागरिकों की सुरक्षा, अधिकारों के कथित दुरुपयोग और अन्य कार्रवाइयों से जुड़े आरोप भी शामिल हैं।

यह पहल ऐसे समय हुई है जब ईरान संघर्ष अमेरिकी राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल रहा है। Reuters के मुताबिक, अमेरिकी कांग्रेस के बजट कार्यालय ने अनुमान लगाया है कि युद्ध की लागत अब करीब 38 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है और मौजूदा रफ्तार जारी रहने पर हर महीने लगभग 3 अरब डॉलर अतिरिक्त खर्च हो सकता है।

पेंटागन ने किया हेगसेथ का बचाव

मैसी की कार्रवाई के बाद पेंटागन ने रक्षा मंत्री का समर्थन दोहराया है। पेंटागन प्रेस सचिव किंग्सले विल्सन ने कहा कि विभाग हेगसेथ के नेतृत्व के पीछे एकजुट है और अमेरिकी सैनिकों तथा राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देकर काम करता रहेगा।

महाभियोग प्रस्ताव की राह आसान नहीं है। प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन बहुमत होने के कारण इसके सफल होने की संभावना सीमित मानी जा रही है। हालांकि, प्रस्ताव की विशेष संसदीय स्थिति के कारण सदन में मतदान कराया जा सकता है, जिससे सांसदों को ईरान युद्ध और हेगसेथ की भूमिका पर सार्वजनिक रूप से अपना रुख दर्ज करना पड़ सकता है।

ट्रंप से पहले ही भिड़ चुके हैं मैसी

थॉमस मैसी लंबे समय से विदेशों में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेपों और ईरान युद्ध की आलोचना करते रहे हैं। उनका राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भी सार्वजनिक मतभेद रहा है। मैसी इस साल रिपब्लिकन प्राइमरी में ट्रंप समर्थित उम्मीदवार से हार चुके हैं और मौजूदा घटनाक्रम के बाद उनका यह कदम रिपब्लिकन पार्टी के भीतर युद्ध नीति को लेकर चल रही बहस को और सामने ले आया है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Sept 2026 08:18 am

Published on:

16 Sept 2026 08:13 am

Hindi News / World / Pete Hegseth Impeachment: ईरान युद्ध पर ट्रंप प्रशासन में दरार! रिपब्लिकन सांसद ने रक्षा मंत्री हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग की ठानी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अब मक्का पर हमले की कोशिश, सऊदी अरब ने हवा में ही मार गिराया हूती ड्रोन, कहा- ये रेड लाइन है

Saudi Arabia Emergency Alert, Mecca Emergency Alert,
विदेश

‘कम वेतन वाले विदेशियों से अमेरिकी कर्मचारियों को रिप्लेस करने के लिए नहीं है वीजा’, H-1B पर JD Vance का बयान

US Visa Rules, H1B Visa Fee
विदेश

North Korea: क्या किम जोंग उन मानेंगे कोर्ट का फैसला? 6 साल पुराने मामले में 325 लाख डॉलर चुकाने का आदेश

kim jong un
विदेश

उड़ान के बीच मचा हड़कंप! ईरान में Sepehran Airlines के Boeing 737 का केबिन सीलिंग टूटा, इमरजेंसी लैंडिंग से बची बड़ी अनहोनी

Sepehran Airlines Boeing 737 incident
विदेश

Iran China Talks: ईरान युद्ध के बीच चीन की ओर बढ़े अराघची, बीजिंग की पहल से बदल सकता है पश्चिम एशिया का समीकरण

Abbas Araghchi China Visit
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.