Pete Hegseth Impeachment: ईरान युद्ध पर ट्रंप प्रशासन में दरार! रिपब्लिकन सांसद ने रक्षा मंत्री हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग की ठानी

Thomas Massie US Congress: अमेरिका की ईरान नीति अब सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसकी गूंज संसद के भीतर भी तेज हो गई है। रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध नीति पर अपनी ही पार्टी के भीतर असहमति को सामने ला दिया है। मैसी का आरोप है कि ईरान में जारी सैन्य अभियान के लिए कांग्रेस की मंजूरी नहीं ली गई। अब प्रतिनिधि सभा में संभावित मतदान पर सबकी नजर है।