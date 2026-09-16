उड़ान के बीच मचा हड़कंप! ईरान में Sepehran Airlines के Boeing 737 का केबिन सीलिंग टूटा, इमरजेंसी लैंडिंग से बची बड़ी अनहोनी

Sepehran Airlines Boeing 737 Incident: ईरान में एक यात्री विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान सामने आए डरावने घटनाक्रम ने विमान सुरक्षा को लेकर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। मशहद से उड़ान भरने वाले Sepehran Airlines के Boeing 737 में टेकऑफ के कुछ देर बाद तकनीकी खराबी आई, जिसके बाद पायलटों को वापस एयरपोर्ट लौटना पड़ा। लैंडिंग के समय विमान की छत का अंदरूनी हिस्सा टूटकर यात्रियों के ऊपर गिर गया, हालांकि सभी यात्री सुरक्षित बच गए।