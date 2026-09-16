North Korea: क्या किम जोंग उन मानेंगे कोर्ट का फैसला? 6 साल पुराने मामले में 325 लाख डॉलर चुकाने का आदेश

अब अदालत ने साफ कहा कि इस विध्वंस से दक्षिण कोरिया को आर्थिक नुकसान हुआ है और उत्तर कोरिया को इसकी भरपाई करनी होगी। यह मुकदमा जून 2023 में दायर किया गया था। उस समय दक्षिण कोरिया में कंजर्वेटिव सरकार थी और राष्ट्रपति यून सुक योल सत्ता में थे।