16 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

North Korea: क्या किम जोंग उन मानेंगे कोर्ट का फैसला? 6 साल पुराने मामले में 325 लाख डॉलर चुकाने का आदेश

South Korea North Korea: दक्षिण कोरियाई अदालत ने उत्तर कोरिया को 2020 में संपर्क कार्यालय तोड़ने के लिए 446 करोड़ वोन (करीब 325 लाख डॉलर) मुआवजा देने का आदेश दिया है।...पढ़ें पूरी खबर
2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Sep 16, 2026

kim jong un

नॉर्थ कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन। (फोटो- The Washington Post)

South Korea court ruling North Korea: दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उसने उत्तर कोरिया को 446 करोड़ वोन यानी करीब 325 लाख डॉलर का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

यह राशि साल 2020 में दोनों देशों के बीच संपर्क कार्यालय को तोड़ने के नुकसान के लिए है। यह पहला मौका है जब दक्षिण कोरियाई सरकार ने उत्तर कोरिया के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया और फैसला भी उसके पक्ष में आया।

2020 में अचानक गिराया गया संपर्क कार्यालय

यह संपर्क कार्यालय दोनों कोरिया को जोड़ने का एक अहम पुल था। 2020 में उत्तर कोरिया ने अचानक इसे गिरा दिया था। उस समय दोनों देशों के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण थे।

अब अदालत ने साफ कहा कि इस विध्वंस से दक्षिण कोरिया को आर्थिक नुकसान हुआ है और उत्तर कोरिया को इसकी भरपाई करनी होगी। यह मुकदमा जून 2023 में दायर किया गया था। उस समय दक्षिण कोरिया में कंजर्वेटिव सरकार थी और राष्ट्रपति यून सुक योल सत्ता में थे।

कई मायनों में महत्वपूर्ण यह फैसला

यून सरकार ने उत्तर कोरिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था। लेकिन बाद में दिसंबर 2024 में यून ने मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की जो कुछ ही घंटों में विफल हो गई। इसके बाद उन्हें पद से हटाना पड़ा।

अब नई सरकार के समय यह फैसला आया है। अदालत का यह फैसला कई मायनों में महत्वपूर्ण है। उत्तर कोरिया आमतौर पर ऐसी अंतरराष्ट्रीय या दक्षिण कोरियाई अदालतों के आदेशों को मान्यता नहीं देता।

वह अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देता है। लेकिन दक्षिण कोरियाई सरकार के लिए यह एक कानूनी जीत है। यह दिखाता है कि वे उत्तर कोरिया की कार्रवाइयों के खिलाफ कानूनी रास्ता अपना रहे हैं।

संपर्क कार्यालय को तोड़ने से बढ़ा तनाव

संपर्क कार्यालय को तोड़ना दोनों देशों के रिश्तों में एक बड़ा मोड़ था। इससे पहले कुछ राहत के संकेत दिख रहे थे लेकिन विध्वंस के बाद तनाव और बढ़ गया।

अब मुआवजे का यह आदेश फिर से उस पुरानी घटना को चर्चा में ला रहा है। हालांकि, विशेषज्ञ साफ मानते हैं कि उत्तर कोरिया यह पैसा नहीं देगा। फिर भी यह फैसला दक्षिण कोरिया के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है।

यून सरकार के समय दायर हुए इस मुकदमे का नतीजा अब आया है जब राजनीतिक माहौल बदल चुका है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि नुकसान की भरपाई जरूरी है।

North Korea: ‘परमाणु हथियार और बनाएंगे, अमेरिका से दुश्मनी भी चलती रहेगी’, उत्तर कोरिया का बड़ा ऐलान

ये भी पढ़ें
kim jong un news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

किम जोंग उन

Updated on:

16 Sept 2026 07:28 am

Published on:

16 Sept 2026 07:28 am

Hindi News / World / North Korea: क्या किम जोंग उन मानेंगे कोर्ट का फैसला? 6 साल पुराने मामले में 325 लाख डॉलर चुकाने का आदेश

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अब मक्का पर हमले की कोशिश, सऊदी अरब ने हवा में ही मार गिराया हूती ड्रोन, कहा- ये रेड लाइन है

Saudi Arabia Emergency Alert, Mecca Emergency Alert,
विदेश

‘कम वेतन वाले विदेशियों से अमेरिकी कर्मचारियों को रिप्लेस करने के लिए नहीं है वीजा’, H-1B पर JD Vance का बयान

US Visa Rules, H1B Visa Fee
विदेश

उड़ान के बीच मचा हड़कंप! ईरान में Sepehran Airlines के Boeing 737 का केबिन सीलिंग टूटा, इमरजेंसी लैंडिंग से बची बड़ी अनहोनी

Sepehran Airlines Boeing 737 incident
विदेश

Iran China Talks: ईरान युद्ध के बीच चीन की ओर बढ़े अराघची, बीजिंग की पहल से बदल सकता है पश्चिम एशिया का समीकरण

Abbas Araghchi China Visit
विदेश

Trump tariff: भारत की बढ़ी टेंशन! रूस से तेल खरीदना पड़ सकता है भारी, अमेरिका ला रहा 100% टैरिफ वाला कानून

India Russia oil tariff
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.