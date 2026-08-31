North Korea: ‘परमाणु हथियार और बनाएंगे, अमेरिका से दुश्मनी भी चलती रहेगी’, उत्तर कोरिया का बड़ा ऐलान

North Korea On Donald Trump: उत्तर कोरिया ने साफ कह दिया है कि अमेरिका की दुश्मनी वाली नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उससे तकरार आगे भी चलती रहेगी। प्योंगयांग ने अब खुलकर यह भी कह दिया है कि परमाणु हथियार उसकी संप्रभुता की सबसे बड़ी गारंटी हैं और वह इन्हें और मजबूत करता रहेगा।