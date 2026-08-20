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अमेरिका-दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास के बीच उत्तर कोरिया का मिसाइल टेस्ट, समुद्र में दागी संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल

North Korea Weapons Test: अमेरिका-दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास के दौरान उत्तर कोरिया ने कोरियाई प्रायद्वीप में मिसाइल टेस्ट किया है। कथित मिसाइल जापान के विशेष आर्थिक जोन के बाहर गिरी।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Aug 20, 2026

Korean Peninsula Tensions

उत्तर कोरिया ने कोरियाई प्रायद्वीप की ओर संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल दागी, photo source@AI

North Korea Missile Test: जापानी और दक्षिण कोरियाई अधिकारियों के अनुसार, उत्तर कोरिया ने हाल ही में कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी तट से समुद्र की ओर एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इस तरह के परीक्षणों ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्व में स्थित समुद्री क्षेत्र में दागी गई संदिग्ध मिसाइल को लेकर जापान की सरकार और कोस्ट गार्ड ने स्थिति पर कड़ी नजर रखी। उन्होंने बताया कि मिसाइल जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के बाहर गिरी। इस तरह के मिसाइल परीक्षण अक्सर अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यासों के आसपास तनाव को और बढ़ा देते हैं।

इकोनॉमिक जोन के बाहर गिरी मिसाइल

जापान की सरकार और कोस्ट गार्ड ने बताया कि उत्तर कोरिया ने गुरुवार को समुद्र की ओर एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल दागी। दक्षिण कोरियाई मीडिया ने भी दक्षिण कोरियाई सेना के हवाले से कहा कि उत्तर कोरिया ने कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्व में समुद्र की ओर एक अज्ञात प्रक्षेप्य दागा। जापान के कोस्ट गार्ड ने कहा कि वह प्रक्षेप्य, जिसके बैलिस्टिक मिसाइल होने का शक है, पहले ही गिर चुका था। NHK की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसा लगता है कि मिसाइल समुद्र में जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के बाहर गिरी।

सैन्य अभ्यास के दो दिन बाद प्रक्षेपण

जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने उत्तर कोरिया से एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल के प्रक्षेपण का पता लगाया है। मंत्रालय ने कहा कि उसने हथियार को जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र तक पहुंचते हुए नहीं देखा, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह जापानी तट से काफी दूर गिरा होगा।

यह नवीनतम प्रक्षेपण दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उत्तर कोरियाई खतरों के खिलाफ तैयारियों को मजबूत करने के लिए अपने वार्षिक बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू करने की घोषणा के दो दिन बाद हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई प्रस्तावों में उत्तर कोरिया द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रक्षेपण पर प्रतिबंध लगाया गया है।

उत्तर कोरिया ने पहले भी उल्ची फ्रीडम शील्ड प्रशिक्षण और दक्षिण कोरिया-अमेरिका के अन्य प्रमुख सैन्य अभ्यासों का जवाब उकसाने वाले हथियार परीक्षणों और कठोर बयानबाजी से दिया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने बार-बार कहा है कि उनका प्रशिक्षण रक्षात्मक प्रकृति का है।

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Updated on:

20 Aug 2026 03:00 pm

Published on:

20 Aug 2026 03:00 pm

Hindi News / World / अमेरिका-दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास के बीच उत्तर कोरिया का मिसाइल टेस्ट, समुद्र में दागी संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल

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