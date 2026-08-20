अमेरिका-दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास के बीच उत्तर कोरिया का मिसाइल टेस्ट, समुद्र में दागी संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल

जापान की सरकार और कोस्ट गार्ड ने बताया कि उत्तर कोरिया ने गुरुवार को समुद्र की ओर एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल दागी। दक्षिण कोरियाई मीडिया ने भी दक्षिण कोरियाई सेना के हवाले से कहा कि उत्तर कोरिया ने कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्व में समुद्र की ओर एक अज्ञात प्रक्षेप्य दागा। जापान के कोस्ट गार्ड ने कहा कि वह प्रक्षेप्य, जिसके बैलिस्टिक मिसाइल होने का शक है, पहले ही गिर चुका था। NHK की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसा लगता है कि मिसाइल समुद्र में जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के बाहर गिरी।