चीन-रूस से भागकर आने वालों को जर्मनी में मार रहे खुफिया एजेंट्स, बचाने के लिए सरकार ने बनाई नई योजना

दावा है कि रूस और चीन जैसे देशों से आए लोगों पर नजर रखा जा रहा है, एजेंट्स उन्हें जबरदस्ती पकड़ ले जा रहे हैं या मारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जर्मनी की घरेलू खुफिया एजेंसी बीएफवी ने गुरुवार को एक हेल्पलाइन शुरू कर दी है। अब ये लोग सीधे एजेंसी को फोन कर अपनी बात बता सकते हैं।