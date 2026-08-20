चीन की अमेरिका को दो टूक- उत्तर कोरिया के प्रति दुश्मनी वाली नीति छोड़ें, सियोल से भी कही बड़ी बात

ली के साथ अलग बातचीत में वांग ने सियोल से चीन के प्रति दोस्ताना नीति अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस साल दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध पूरी तरह से बहाल हुए हैं। उन्होंने कहा, "चीन के प्रति एक तर्कसंगत, व्यावहारिक और सकारात्मक नीति पूरी तरह से दक्षिण कोरिया के हितों और समय की मांग के अनुरूप है। चीन का तर्क है कि प्रायद्वीप में मूल समस्या का समाधान संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्योंगयांग के खिलाफ अपनी पुरानी और आक्रामक नीतियों को त्यागने से ही संभव है। वहीं दक्षिण कोरिया की सुरक्षा अमेरिकी सैन्य गठबंधन पर निर्भर है, जबकि चीन उसका सबसे बड़ा आर्थिक साझीदार है, जिसके चलते क्षेत्र में लगातार संतुलन साधने का प्रयास हो रहा है।