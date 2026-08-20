Iran War: ‘अपने सहयोगियों से मदद की भीख मांग रहे डोनाल्ड ट्रंप’, ईरान बोला- पहली बार 40 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज में डूबा अमेरिका

ईरान का दावा है कि अमेरिका इन दिनों बड़ी मुश्किलों में फंस गया है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने साफ कहा है कि अमेरिका अपने मित्र देशों से मदद की भीख मांग रहा है। यह ऐसा है, जैसे कोई हार मान चुका हो और अब दूसरों के सहारे चलना चाहता हो।