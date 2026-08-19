डोनाल्ड ट्रंप का प्लान फेल करने की साजिश, गाजा पर फिर हमला करके फंस गए बेंजामिन नेतन्याहू, हमास ने क्या कहा?

संगठन ने कहा कि हमले का समय देखकर कोई भी समझ सकता है कि इसका इरादा वार्ता को बिगाड़ना है। हमास ने अपनी तरफ से साफ कहा कि वह युद्धविराम समझौते तक पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन नेतन्याहू की हरकतें बीच में रोड़ा अटका रही हैं।