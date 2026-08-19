ईरान के खिलाफ बोलने का मिल गया इनाम, डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने का फैसला टाला

बघई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कनाडा को अमेरिका की ‘फार्म टीम’ करार दिया। आइस हॉकी खेल में यह शब्द उन छोटी टीमों के लिए इस्तेमाल होता है जो मुख्य टीम के लिए खिलाड़ी तैयार करती हैं। यानी कनाडा अमेरिका के लिए सिर्फ काम करने वाली टीम बनकर रह गया है।