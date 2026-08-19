Iran UAE Missile Claim: ईरान और यूएई के बीच मिसाइल दावे पर तकरार, तेहरान ने आरोपों को नकारा

Iran Rejects Ballistic Missile Attack: मिडिल ईस्ट में भू-राजनीतिक हालात एक बार फिर विस्फोटक मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) द्वारा ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले का आरोप लगाने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। हालांकि, ईरान ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे 'बेबुनियाद' करार दिया है। इस घटनाक्रम ने पहले से ही तनावपूर्ण चल रहे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। आखिर इस 'मिसाइल मिस्ट्री' के पीछे का सच क्या है और क्या यह शांति प्रयासों को पटरी से उतार देगा?