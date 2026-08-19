बच्चों की लत खराब करने का मामला, फेसबुक-इंस्टाग्राम के खिलाफ बड़ा मुकदमा शुरू, कोर्ट में मेटा के पूर्व कर्मचारी का बड़ा खुलासा

वकील ने कोर्ट को आगे बताया कि मेटा ने बच्चों के दिमाग पर रिसर्च की और ट्रैक किया कि वो ऐप पर कैसे रिएक्ट करते हैं। एक इंटरनल ईमेल में इंस्टाग्राम चीफ एडम मोसेरी को लिखा गया था कि किशोरों का समय बढ़ाना ही लक्ष्य है। कुछ कर्मचारी इंस्टाग्राम को 'नशा' और खुद को 'नशा बेचने वाले' तक कहने लगे थे।