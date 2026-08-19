West Asia Crisis: UAE का ईरान पर बड़ा एक्शन, सभी व्यापार और वित्तीय लेनदेन पर लगाई रोक

UAE Iran Relations: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने ईरान के साथ सभी तरह के व्यापार, वाणिज्यिक आदान-प्रदान और वित्तीय लेनदेन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। UAE ने यह कदम क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता, क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बढ़ते खतरों को देखते हुए उठाया है। UAE के विदेश मंत्रालय के स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की निदेशक अफरा अल हमेली ने इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये प्रतिबंध अगली सूचना तक लागू रहेंगे।