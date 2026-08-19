‘हमें केवल कुछ दिनों का विराम नहीं, युद्ध का पूर्ण अंत चाहिए’, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची का बयान

ईरान के एक टीवी चैनल से बातचीत में विदेश मंत्री अराघची ने बताया कि जब 12 दिनों की जंग का शुरुआती दौर चल रहा था, तब कई जगह से युद्धविराम के प्रस्ताव आए थे, लेकिन ईरान ने उसे मानने से इनकार कर दिया था। अराघची ने स्पष्ट किया कि ईरान युद्धविराम नहीं, बल्कि युद्ध का अंत चाहता है। उनका मानना है कि यदि संघर्ष कुछ समय के लिए रुककर बार-बार दोबारा शुरू होता रहा, तो यह बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, जिसे ईरान अपने देश में बार-बार नहीं होने देना चाहता।