भारत के सोशल मीडिया अकाउंट से फैली ईरान के परमाणु हथियार की फर्जी खबर, नेतन्याहू के भाषण तक पहुंची

इस पूरी कहानी की शुरुआत 5 अगस्त को हुई। भारत के एक X अकाउंट ने एक पोस्ट शेयर की। पोस्ट में दावा किया गया कि ईरान के 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स' के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी ने कहा है कि उनका देश तब तक परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं छोड़ेगा, जब तक इजरायल और अमेरिका के पास ये हथियार मौजूद हैं। बात यहीं खत्म नहीं हुई, इस पोस्ट को ज्यादा असरदार बनाने के लिए जनरल की फोटो के साथ AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से तैयार की गई एक परमाणु धमाके (मशरूम क्लाउड) की तस्वीर भी लगा दी गई। कुछ ही घंटों में भारत के एक अन्य अकाउंट ने इसका हिंदी अनुवाद भी शेयर कर दिया।