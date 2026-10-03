अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान, 2 करोड़ सीनियर सिटिजन को मिलेगा 100 डॉलर का डायरेक्ट पेमेंट

बता दें यह घोषणा ऐसे समय हुई है, जब अमेरिका में नवंबर 2026 के मिड-टर्म चुनाव नजदीक हैं। ट्रंप इससे पहले वयस्क अमेरिकी नागरिकों के लिए 5,000 डॉलर के Trump Dividend का प्रस्ताव भी रख चुके हैं। यह भुगतान तभी देने की बात कही गई है, जब रिपब्लिकन पार्टी प्रतिनिधि सभा और सीनेट (उच्च सदन) दोनों में अपना नियंत्रण बनाए रखे। इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी और विस्तृत व्यवस्था की जरूरत होगी। इसलिए फिलहाल सीनियर्स के लिए घोषित भुगतान 100 डॉलर का है। इसका मकसद Medicare प्रीमियम के खर्च में मदद करना है।