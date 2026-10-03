ओमान के पास तेल के टैंकर पर मिसाइल से हमला, बाल-बाल बचे लोग, क्या खाड़ी में फिर बढ़ रहा है खतरा?

भारत सरकार खाड़ी क्षेत्र में काम कर रहे अपने नाविकों की सुरक्षा पर नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बीते दिनों मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि फारस की खाड़ी में इस समय 6 भारतीय झंडे वाले और 6 विदेशी झंडे वाले जहाज हैं, जो भारत के लिए माल ला रहे हैं। यानी कुल 12 जहाज हैं। इन पर करीब 163 भारतीय नाविक सवार हैं। इसके अलावा इस इलाके में चल रहे अलग-अलग व्यावसायिक जहाजों पर 4,500 से ज्यादा भारतीय नाविक काम कर रहे हैं।