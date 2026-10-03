अल-कायदा की विचारधारा, सीरिया से जुड़ाव: स्मित मच्छार पर हमला करने वाले को-पायलट हमाम अलहमामी पर बड़े खुलासे

अमेरिकी मीडिया समूह सीएनएन ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि वह यूएई में पैदा हुआ था। उसके पिता ओमानी और मां सीरियाई हैं। उसके जीवन के कई साल यूएई में ही बीते। इजरायली चैनल i24NEWS ने जांच से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया कि को-पायलट ने पूछताछ में कहा कि वह विमान को इजरायल में गिराना चाहता था। अगर वह कामयाब हो जाता, तो "9/11 जैसी त्रासदी" हो सकती थी। यह उड़ान तेल अवीव ही जा रही थी, इसलिए इस दावे को जांच में खास अहमियत दी जा रही है।