कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत ने दिया सही मायने में कनेक्टिविटी का मंत्र, बोले- टेबल-टॉप चर्चाओं से आगे बढ़ें

India Kazakhstan Relations: कजाकिस्तान में भारत के राजदूत वाई.के. सैलास थंगल ने कहा है कि भारत और कजाकिस्तान को सिर्फ बातचीत से आगे बढ़कर अपनी बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में ठोस सहयोग में बदलना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सही मायने में कनेक्टिविटी ही दोनों देशों के संबंधों के अगले चरण की पहचान होनी चाहिए।

अस्ताना में महात्मा गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के कार्यक्रम के दौरान ANI से बात करते हुए थंगल ने कहा कि दुनिया भर में भू-राजनीतिक तनाव और संघर्ष के समय गांधी का शांति और अहिंसा का संदेश विशेष रूप से प्रासंगिक है।