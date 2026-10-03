अहिंसा की सच्ची मिसाल: UN में भारत ने हीरो पायलट कैप्टन स्मित मच्छार को किया सलाम, PM मोदी की बातचीत का किया जिक्र

UN Security Council 2028-29: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वथानेनी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार के बीच हुई बातचीत का जिक्र किया। कैप्टन मच्छार ने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान के दौरान अपने ही को-पायलट के हमले को अपनी बहादुरी से नाकाम कर दिया था और 180 लोगों की जान बचाई थी। पर्वथानेनी ने कहा कि पायलट का यह साहसी काम महात्मा गांधी के 'अहिंसा' के सिद्धांत का सच्चा उदाहरण है।

महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में 'अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस' मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, पर्वथानेनी ने राष्ट्रपिता के शांति, अहिंसा, मानवीय गरिमा और विकास के सिद्धांतों की आज भी बनी हुई अहमियत पर जोर दिया।