‘कैप्टन स्मित, दिल से धन्यवाद’, इजराइल के राष्ट्रपति ने की भारतीय पायलट की बहादुरी की तारीफ, इन 4 यात्रियों को मिलेगा वीरता पदक

Captain Smit Machchhar : तेल अवीव। इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने दुबई से तेल अवीव आ रही फ्लाईदुबई की उड़ान में जान पर खेलकर 180 यात्रियों की रक्षा करने वाले चार यात्रियों को राष्ट्रपति का नागरिक वीरता पदक देने की सिफारिश करने की घोषणा की है। उन्होंने भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार के साहस की भी सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मित ने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया, जिससे यात्रियों और अन्य चालक दल के सदस्यों को हमलावर को काबू करने में मदद मिली।