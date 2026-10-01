अफगानिस्तान में सुबह-सुबह भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 5.3 रही तीव्रता

भूकंप का केंद्र हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के पहाड़ी इलाके में 36.05 डिग्री उत्तर अक्षांश और 68.87 डिग्री पूर्व देशांतर पर था। वैज्ञानिकों के मुताबिक, अगर भूकंप जमीन के ज्यादा नीचे नहीं आता है तो उसके झटके सतह पर ज्यादा महसूस होते हैं। यही वजह है कि भूकंप के केंद्र के आसपास के इलाकों में लोगों को तेज झटके महसूस हो सकते हैं। गुरुवार को आए भूकंप की गहराई कम थी। ऐसे भूकंप के झटके जमीन की सतह तक जल्दी पहुंचते हैं, इसलिए भूकंप के केंद्र के आसपास रहने वाले लोगों को ज्यादा तेज हलचल महसूस हो सकती है। वहीं, हिंदू कुश क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में कई बार भूकंप दर्ज किए गए हैं।