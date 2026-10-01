Flydubai Flight FZ1073: ट्रंप ने भारतीय पायलट स्मित मच्छार को बताया ‘हीरो’, भारतीय दूतावास ने बताया अब कैसी है हालत

कॉकपिट से लड़ाई की आवाजें आईं तो यात्री डैनियल के पीछे बैठे तीन इजरायली यात्री देखने पहुंचे। डैनियल के मुताबिक इन्हीं तीनों ने हमलावर को काबू किया। उन्होंने कहा, 'वे तीनों असली हीरो हैं।' इसके बाद विमान में मौजूद दो अन्य पायलटों ने कमान संभाली। कुछ रिपोर्टों में इन्हें ऑफ-ड्यूटी पायलट बताया गया है। दोनों ने खुद को कॉकपिट में बंद कर लिया और शुरू में यात्रियों से बात नहीं की। केबिन में फ्लाईदुबई की दो अटेंडेंट घबराई हुई थीं और हालात संभाल नहीं पा रही थीं। पायलट ने जब लैंडिंग की घोषणा की, तब यात्रियों ने राहत की सांस ली।