फिलिस्तीनी पत्रकार बना युद्ध का शिकार, इज़रायली ड्रोन हमले में हुई मौत

गाज़ा में चल रहे युद्ध की वजह से वैसे ही इज़रायल की दुनियाभर में आलोचना हो रही है। पत्रकारों और मीडियाकर्मियों की मौत पर भी इज़रायल को निंदा का सामना करना पड़ता है। हालांकि इज़रायल का कहना है कि उसकी सेना जान-बूझकर पत्रकारों और मीडियाकर्मियों को निशाना नहीं बनाती है और मारे गए पत्रकारों में से कुछ हमास या दूसरे हथियारबंद गुटों के सदस्य थे या उनसे जुड़े थे। इज़रायल का कहना है कि कुछ पत्रकार असल में हमास या किसी दूसरे संगठन के लिए काम कर रहे थे और जंग में शामिल थे रूप से शामिल थे और इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया गया।