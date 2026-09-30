ईरान में आवासीय इमारत में धमाका, 2 लोग घायल

मशहद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है! यह शहर रज़ावी खोरासान (Razavi Khorasan) प्रांत की राजधानी है। यह शहर मुख्य रूप से इमाम रज़ा दरगाह के लिए जाना जाता है, जहाँ बारह इमामों में से आठवें इमाम, अली अल-रिज़ा को दफनाया गया है। यह शिया मुस्लिमों का प्रमुख तीर्थस्थल है। हर साल लाखों मुस्लिम तीर्थयात्री इस स्थान पर जाते हैं! इस्लाम में इसे सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है! मशहद की अर्थव्यवस्था तीर्थयात्रा पर मुख्य रूप से निर्भर करती है। 9वीं शताब्दी में इमाम रज़ा की शहादत के बाद यह स्थल ‘मशहद’ (शहादत स्थल) कहलाया। इससे पहले मशहद एक छोटा सा गांव था, जिसे सनाबाद के नाम से जाना जाता था। इमाम की शहादत के बाद इसका विस्तार हुआ और शिया मुस्लिमों के लिए इसकी अहमियत काफी बढ़ गई!