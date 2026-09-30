रूस के कब्जे में फंसा यूक्रेन का अनाथ युवक, जान बचाने के लिए पुतिन के समर्थन में बनानी पड़ी वीडियो, सामने आई दर्दनाक कहानी

2024 की शुरुआत में कोस्तेव ने अपने बड़े भाई और दादी से संपर्क किया, जो जर्मनी जा चुके थे। वह किसी तरह उनके पास पहुंचा। बाद में पोलैंड गया और कई महीनों तक नए यूक्रेनी पासपोर्ट का इंतजार किया। अप्रैल में वह आखिरकार यूक्रेन लौट आया। अब वह सैन्य प्रशिक्षण ले चुका है और ड्रोन पायलट के तौर पर अपने सैन्य करियर की शुरुआत कर रहा है।