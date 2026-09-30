किम जोंग उन को ट्रंप ने बताया ‘दोस्त’, बोले- जब तक मैं हूं, वह ठीक रहेगा

ईरान के साथ जारी सैन्य तनाव और वैश्विक स्तर पर बढ़ती तेल की कीमतों के बीच ट्रंप का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है। अमेरिका में आगामी मध्यावधि (Mid-term) चुनावों से पहले ट्रंप अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में अपनी पकड़ साबित करना चाहते हैं।

ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वे इस साल के अंत तक किम जोंग उन के साथ एक और व्यक्तिगत मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि, उत्तर कोरिया की तरफ से फिलहाल इस बैठक को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।