दुबई-तेल अवीव फ्लाइट ने उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद भेजा इमरजेंसी अलर्ट, सऊदी अरब में हुआ लैंड

फ्लाईदुबई का यह विमान 180 यात्रियों को लेकर तेल अवीव की तरफ बढ़ रहा था, जिनमें 100 से ज्यादा नागरिक इजराइल के बताए जा रहे हैं। सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र के ऊपर से गुजरते वक्त अचानक विमान के ट्रैकिंग डेटा में अनहोनी के संकेत दिखे। सबसे पहले फ्लाइट से '7700 स्क्वॉक कोड' भेजा गया। यह कोड किसी गंभीर इमरजेंसी या तकनीकी खराबी का संकेत देता है। लेकिन स्थिति तब और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई, जब कुछ ही पलों बाद विमान से '7500 कोड' का सिग्नल मिलने लगा। अंतरराष्ट्रीय एविएशन नियमों के तहत इस कोड का इस्तेमाल विमान हाईजैक होने या अंदर किसी गैर-कानूनी गतिविधि की आशंका के वक्त ही किया जाता है।